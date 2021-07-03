Windows 11 появится на компьютерах Apple

Microsoft представила Windows 11 на прошлой неделе. Конечно, полноценный её запуск на компьютерах Mac невозможен, но некоторые пользователи Apple смогут запустить виртуальную машину.

Команда Parallels Desktop рассказала, что ждёт не дождётся, когда сможет «покопаться» в Windows 11. Разработчики скоро должны получить полноценную официальную сборку Windows 11 Insider Preview со всеми функциями, в том числе с интеграций с Microsoft Teams и поддержкой приложений Android.

Напомним, релиз Windows 11 на поддерживаемых компьютерах и ноутбуках должен произойти в октябре.