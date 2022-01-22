Windows 11 позволит набирать текст голосом

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Windows 11 позволит набирать текст голосомВиртуальная клавиатура будет модифицирована под это
В следующих обновлениях Windows 11 получит новые функции, полезные для людей с ограниченными возможностями. Среди них будут, в частности, голосовое управление и голосовой ввод.
Голосовой ввод будет осуществлён через специальную версию виртуальной клавиатуры. При её открытии каждой клавише присваивается номер от 1 до 49. Затем пользователю нужно сказать «нажми на 30», чтобы Windows написала букву «V» и так далее. Точно так же можно добавить к тексту цифру или эмодзи. Этого вполне достаточно, чтобы люди с ограниченными двигательными возможностями или слепотой могли пользоваться своим компьютером, как и все остальные.
Сборка под номером 22538 также получила более современный дизайн диспетчера задач и исправляет несколько багов. Пока апдейт распространяется среди участников программы Windows Insiders.
Источник: Gizchina