Windows 11 позволит набирать текст голосом

Голосовой ввод будет осуществлён через специальную версию виртуальной клавиатуры. При её открытии каждой клавише присваивается номер от 1 до 49. Затем пользователю нужно сказать «нажми на 30», чтобы Windows написала букву «V» и так далее. Точно так же можно добавить к тексту цифру или эмодзи. Этого вполне достаточно, чтобы люди с ограниченными двигательными возможностями или слепотой могли пользоваться своим компьютером, как и все остальные.