Windows 11 позволит отправлять Win32-приложения в «карантин»

Используя возможности изоляции в Windows 11, цель заключается в повышении безопасности путем создания «песочницы» для такого рода приложений и ограничения их доступа к важным компонентам Windows.

Таким образом, даже если скомпрометированное приложение Win32 будет запущено, злоумышленникам будет крайне выйти из этой «песочницы» и скомпрометировать всю систему. Предварительный просмотр этой возможности уже доступен как для корпоративных клиентов, так и для обычных.