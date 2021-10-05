Windows 11 сохранила старую ошибку в системе

Утечки памяти происходят из-за неправильного распределения памяти: тогда неиспользуемая область ОЗУ остается невыпущенной. В итоге такая проблема может привести к замедлению работы ПК и к зависаниям.

Несколько месяц назад в предварительной сборке Windows 11 обнаружили такую утечку памяти. И, как пишут источники, она могла сохраниться в финальной сборке. Чтобы проследить это, нужно зайти в «Диспетчер задач» и отсортировать процессы по использованию памяти от высокого к низкому, а затем нажимать «Win+E». После этого «Проводник» начнёт расти. Затем следует закрыть окна и смотреть на то, как идёт процесс освобождения памяти.

Пока Microsoft официально не говорила об этой проблеме.