Windows 11 стала доступна для компьютеров Apple

Parallels Desktop — это решение в области виртуализации для macOS, позволяющее пользователям запускать Windows, Linux и другие операционные системы. Новая версия Parallels Desktop 17 обеспечивает даже запуск превью Windows 11 — если ждать официальной сборки невмоготу.

Разработчики также рассказали, что новая версия программы позволит компьютерам на процессоре M1 улучшить производительность DirectX 11 на 28%. Кроме того, на 33% станет быстрее время загрузки для Windows 10 на базе ARM (Insider Preview). И это не все улучшения.

Программа также теперь совместима с новейшей операционкой macOS Monterey.