Windows 11 стала доступна для компьютеров Apple

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Сегодня в 13:35
Windows 11 стала доступна для компьютеров AppleВ Parallels Desktop 17
Программа Parallels Desktop 17 позволит владельцам компьютеров Mac опробовать новую операционную систему Microsoft Windows 11. Новая версия ПО работает на моделях с процессорами и Intel, и M1.
Parallels Desktop — это решение в области виртуализации для macOS, позволяющее пользователям запускать Windows, Linux и другие операционные системы. Новая версия Parallels Desktop 17 обеспечивает даже запуск превью Windows 11 — если ждать официальной сборки невмоготу.
Разработчики также рассказали, что новая версия программы позволит компьютерам на процессоре M1 улучшить производительность DirectX 11 на 28%. Кроме того, на 33% станет быстрее время загрузки для Windows 10 на базе ARM (Insider Preview). И это не все улучшения.
Программа также теперь совместима с новейшей операционкой macOS Monterey.