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Windows 11 уступила Linux по производительности

Показали тесты
Прошло девять месяцев с тех пор, как Windows 11 вышла официально. Эксперты Puget Systems задались вопросом, как за это время изменилась производительность системы. Недавно они сравнили ОС с Windows 10 и обнаружили, что Windows 11 стала значительно лучше по сравнению с предыдущим тестом. А теперь эксперты Phoronix сравнили Windows 11 с Ubuntu и Linux.
Windows 11 уступила Linux по производительности

В тесте участвовали следующие операционные системы:

  • Windows 11 Pro
  • Ubuntu 22.04 LTS
  • Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18
  • Intel Linux 36580

Тестовый стенд состоял из:

  • процессора Intel Core i9 12900K
  • матплаты ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi
  • двух планок по 16 ГБ DDR5-6000
  • SSD на 500 ГБ WD_BLACK SN850 NVMe
  • графического процессора Radeon RX 6800 XT

Фактически, по общему среднему показателю производительности Windows 11 отстала от протестированных дистрибутивов Linux, что резко контрастирует с тем, что наблюдалось в прошлый раз, когда ОС Microsoft была значительно быстрее во многих ситуациях.

Вот усреднённые результаты тестов:

Windows 11 уступила Linux по производительности

Phoronix

С полными результатами теста вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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