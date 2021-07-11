Windows 11 заблокировала использование классического меню «Пуск»

Напомним, в новой Windows 11 меню «Пуск» расположено в центре панели задач, а не слева, как мы все привыкли. Вернуться к классике в новой операционной системе можно было через редактирование реестра, которое не рекомендуется делать.

В любом случае, в новой сборке 22000.65 эта настройка реестра больше не работает. То есть вернуться к старому стилю в принципе нельзя. Или, по крайней мере, пока неизвестен другой способ. Когда выйдет финальная сборка, как минимум, можно будет ожидать появление сторонних программ для изменения внешнего вида Windows 11.