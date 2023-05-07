Компьютеры
12:45, 07 мая 2023
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Windows 11 запустили только в памяти видеокарты, но есть нюанс

Это не оригинальная ОС

Команда NTDev, проявив удивительную технологическую изобретательность, сумела запустить облегченную версию Windows 11, используя только память видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050.

Создав RAM-диск внутри видеопамяти, разработчики смогли эмулировать работу старых систем, в которых использовались RAM-диски для повышения скорости отклика операционной системы.

Windows 11 запустили только в памяти видеокарты, но есть нюанс

NTDev / YouTube

Пойдя еще дальше, команда использовала 4 ГБ видеопамяти GDDR6 GeForce RTX 3050 на ноутбуке для создания виртуальной машины с диском RAM объемом 3550 МБ. Эта установка достигла впечатляющих скоростей чтения и записи 1 960 и 2 497 МБ/с соответственно, приблизившись к производительности стандартного M.2 SSD.

Сама сборка Windows 11 Tiny11 представляет собой облегченную версию, требующую всего 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

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