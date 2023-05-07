Windows 11 запустили только в памяти видеокарты, но есть нюанс

Windows 11 запустили только в памяти видеокарты, но есть нюансЭто не оригинальная ОС
Команда NTDev, проявив удивительную технологическую изобретательность, сумела запустить облегченную версию Windows 11, используя только память видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050.
Создав RAM-диск внутри видеопамяти, разработчики смогли эмулировать работу старых систем, в которых использовались RAM-диски для повышения скорости отклика операционной системы.
Пойдя еще дальше, команда использовала 4 ГБ видеопамяти GDDR6 GeForce RTX 3050 на ноутбуке для создания виртуальной машины с диском RAM объемом 3550 МБ. Эта установка достигла впечатляющих скоростей чтения и записи 1 960 и 2 497 МБ/с соответственно, приблизившись к производительности стандартного M.2 SSD.
Сама сборка Windows 11 Tiny11 представляет собой облегченную версию, требующую всего 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.