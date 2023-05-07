Windows 11 запустили только в памяти видеокарты, но есть нюанс

Пойдя еще дальше, команда использовала 4 ГБ видеопамяти GDDR6 GeForce RTX 3050 на ноутбуке для создания виртуальной машины с диском RAM объемом 3550 МБ. Эта установка достигла впечатляющих скоростей чтения и записи 1 960 и 2 497 МБ/с соответственно, приблизившись к производительности стандартного M.2 SSD.

Сама сборка Windows 11 Tiny11 представляет собой облегченную версию, требующую всего 2 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.