Windows 7 ещё жить и жить: Microsoft продлит платную поддержку ОС

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Windows 7 ещё жить и жить: Microsoft продлит платную поддержку ОСДо 2026 года
Microsoft прекратила поддержку своей операционной системы Windows 7 в 2020 году. Сейчас компания предлагает расширенную поддержку организациям и предприятиям, но не обычным пользователям. Первоначально Microsoft хотела ограничить расширенную поддержку тремя годами, но, похоже, компания может увеличить срок ещё на три года, что в сумме составит шесть лет.
Журналисты обнаружили, что июльские обновления безопасности KB5015861 и KB5015862 включают в себя необходимые лицензии и ключи для продления поддержки после первых трёх лет. Если так, то поддержка Windows 7 гарантирована до января 2026 года.
Стоит отметить, что Windows 7 занимает значительную долю рынка настольных операционных систем. По данным Statcounter, доля ОС составляет 11,54%, в то время как у новейшей Windows 11 этот показатель равен всего 10,96%.