Windows 7 ещё жить и жить: Microsoft продлит платную поддержку ОС

Журналисты обнаружили, что июльские обновления безопасности KB5015861 и KB5015862 включают в себя необходимые лицензии и ключи для продления поддержки после первых трёх лет. Если так, то поддержка Windows 7 гарантирована до января 2026 года.

Стоит отметить, что Windows 7 занимает значительную долю рынка настольных операционных систем. По данным Statcounter, доля ОС составляет 11,54%, в то время как у новейшей Windows 11 этот показатель равен всего 10,96%.