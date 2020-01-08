Компьютеры
Сегодня 18:32
Windows 7 стала набирать популярность у геймеров, несмотря на прекращение поддержки
Это стало ясно из статистики Steam
Сервис цифровой дистрибуции Steam поделился свежей статистикой за декабрь 2019 года. Наиболее интересным стал тот факт, что количество пользователей с Windows 7 увеличилось на 14,57%. И это несмотря на то, что Microsoft прекратит поддержку операционной системы в ближайшее время.
При этом аудитория Windows 10 (64 bit) уменьшилась на 13,14% за месяц. Журналисты нашли этому вероятное объяснение: дело в том, что в Steam появляется всё больше пользователей из Китая. И они часто используют именно устаревшие версии операционных систем. О росте популярности сервиса в Китае свидетельствует то, что упрощённый китайский язык стал основным среди пользователей Steam.
Что касается «железа», то самой популярной видеокартой стала NVIDIA GeForce GTX 1060, а наиболее распространённым объёмом памяти — 16 ГБ.