Windows 7 стала набирать популярность у геймеров, несмотря на прекращение поддержки

При этом аудитория Windows 10 (64 bit) уменьшилась на 13,14% за месяц. Журналисты нашли этому вероятное объяснение: дело в том, что в Steam появляется всё больше пользователей из Китая. И они часто используют именно устаревшие версии операционных систем. О росте популярности сервиса в Китае свидетельствует то, что упрощённый китайский язык стал основным среди пользователей Steam.

Что касается «железа», то самой популярной видеокартой стала NVIDIA GeForce GTX 1060, а наиболее распространённым объёмом памяти — 16 ГБ.