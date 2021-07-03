Windows 7 внезапно стала набирать популярность

Первое касается AMD. Процессоры компании с декабря уверенно набирали долю среди игроков Steam, однако в июне случилось первое падение. Доля AMD снизилась с 30,1% до 28,4%. Аналитики предположили, что на это мог повлиять тот факт, что Intel снижает цены на свои CPU 10-го и 11-го поколений.