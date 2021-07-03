Windows 7 внезапно стала набирать популярность

Компьютеры
Сегодня в 17:23
Windows 7 внезапно стала набирать популярностьИ это на фоне анонса Windows 11
Steam опубликовал результаты июньского опроса пользователей. Благодаря этому стало известно о перестановках на рынке «железа» и ПО. Есть несколько удивительных изменений.
Первое касается AMD. Процессоры компании с декабря уверенно набирали долю среди игроков Steam, однако в июне случилось первое падение. Доля AMD снизилась с 30,1% до 28,4%. Аналитики предположили, что на это мог повлиять тот факт, что Intel снижает цены на свои CPU 10-го и 11-го поколений.
Что касается видеокарт, то наибольший прирост увидела модель RTX 2060. По операционным системам тоже есть кое-что интересное. Windows 10 (64-bit) потеряла 2,51%, а вот устаревшая Windows 7 вдруг набрала 2,91%. Почему так происходит, сложно сказать.