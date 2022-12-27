Windows 7 запустили на компьютере с характеристиками в 200 раз хуже рекомендуемых

Энтузиаст загрузил Windows 7, выпущенную в 2009 году, на процессоре Pentium-S, частота которого была снижена до 5 МГц. Это на целых 995 МГц, или в 200 раз, ниже минимальных требований — 1 ГГц. В тестовой системе также было всего 128 МБ ОЗУ, что намного меньше минимального требования Windows 7 в 1 ГБ.

Конечно, ОС работала с трудами. Для запуска рабочего стола Windows 7, например, на такой системе требуется более 28 минут. Чтобы заставить Windows 7 загружаться и работать с таким медленным процессором, NTDEV пришлось отключить массу системных ресурсов, до такой степени, что работали только три службы.