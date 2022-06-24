Windows 8.1 всё: компания Microsoft начнёт настойчиво напоминать вам сменить систему

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Windows 8.1 всё: компания Microsoft начнёт настойчиво напоминать вам сменить системуИ посоветует купить новый ПК
«Смерть» Windows 8.1 запланирована на 10 января 2023 года, поэтому скоро Microsoft начнёт предупреждать тех, кто использует эту операционную систему. Пользователи будут получать сообщения, аналогичные тем, которые компания использовала для уведомлений о «гибели» Windows 7.
В уведомлении будет ссылка, которая направит пользователей к специальной статье, где Microsoft объясняет, что означает окончание поддержки.
Интересно то, что Microsoft в настоящее время не предлагает бесплатных способов обновления с Windows 8.1 до Windows 11 и 10. А это означает, что пользователям необходимо самостоятельно купить операционку. Компания также отмечает, что тем, у кого установлена Windows 8.1, вообще следует задуматься о покупке нового компьютера, поддерживающего новые Windows. Дело в том, что что ПК, созданные для Windows 8.1, «разработаны с использованием технологий, которым около 10 лет».