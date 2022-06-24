Windows 8.1 всё: компания Microsoft начнёт настойчиво напоминать вам сменить систему

В уведомлении будет ссылка, которая направит пользователей к специальной статье, где Microsoft объясняет, что означает окончание поддержки.

Интересно то, что Microsoft в настоящее время не предлагает бесплатных способов обновления с Windows 8.1 до Windows 11 и 10. А это означает, что пользователям необходимо самостоятельно купить операционку. Компания также отмечает, что тем, у кого установлена Windows 8.1, вообще следует задуматься о покупке нового компьютера, поддерживающего новые Windows. Дело в том, что что ПК, созданные для Windows 8.1, «разработаны с использованием технологий, которым около 10 лет».