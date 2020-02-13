Компьютеры
Сегодня 19:06
Windows оказалась лучше защищена от вирусов, чем macOS
Пользователи компьютеров Apple слишком полагаются на встроенные средства защиты
Компания Malwarebytes выпустила отчёт по угрозам безопасности для компьютеров. Как оказалось, операционная система Windows лучше защищена от вирусов, чем macOS.
Сообщается, что количество вирусных угроз для компьютеров Apple увеличилось на 400% в 2019 году. Аналитики сопроводили свои цифры красочным пояснением: на каждый компьютер под управлением macOS приходилось 11 угроз. Что касается ПК с Windows, то данный показатель равен 5,8.
Специалисты Malwarebytes учитывали не только вирусы, как таковые, но и вредоносное программное обеспечение — «вымогателей», сборщиков данных и т.д.
В отчёте также указано, что пользователи macOS чаще, чем владельцы ПК на Windows, игнорируют потенциальную возможность заразить компьютер вирусами. Люди просто полагаются на встроенные системы защиты.