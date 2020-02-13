Windows оказалась лучше защищена от вирусов, чем macOS

Сообщается, что количество вирусных угроз для компьютеров Apple увеличилось на 400% в 2019 году. Аналитики сопроводили свои цифры красочным пояснением: на каждый компьютер под управлением macOS приходилось 11 угроз. Что касается ПК с Windows, то данный показатель равен 5,8.

Специалисты Malwarebytes учитывали не только вирусы, как таковые, но и вредоносное программное обеспечение — «вымогателей», сборщиков данных и т.д.

В отчёте также указано, что пользователи macOS чаще, чем владельцы ПК на Windows, игнорируют потенциальную возможность заразить компьютер вирусами. Люди просто полагаются на встроенные системы защиты.