Windows позволит «вернуться к корням»: появится поддержка рукописного текста для всех полей

Ранее преобразование рукописного текста было ограничено конкретными приложениями, такими как OneNote или специально выделенным окном распознавания рукописного текста.

Кроме того, обновление улучшает технологию распознавания рукописного текста и вводит поддержку жестов для редактирования написанного текста.

Наряду с этими новыми функциями, сборка 23481 содержит различные исправления ошибок и улучшения, повышающие общую стабильность программной платформы Windows 11. Пока неизвестно, когда эти нововведения будут распространены на стабильные версии операционной системы, но ждать определенно осталось немного.