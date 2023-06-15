Windows позволит «вернуться к корням»: появится поддержка рукописного текста для всех полей

Windows позволит «вернуться к корням»: появится поддержка рукописного текста для всех полейА не в отдельно для этого отведенных
Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11, обозначенную как версия 23481. Последнее обновление несет в себе интересные функции, включая возможность ввода рукописного текста непосредственно в редактируемые поля во всей операционной системе.
Ранее преобразование рукописного текста было ограничено конкретными приложениями, такими как OneNote или специально выделенным окном распознавания рукописного текста.
Кроме того, обновление улучшает технологию распознавания рукописного текста и вводит поддержку жестов для редактирования написанного текста.
Наряду с этими новыми функциями, сборка 23481 содержит различные исправления ошибок и улучшения, повышающие общую стабильность программной платформы Windows 11. Пока неизвестно, когда эти нововведения будут распространены на стабильные версии операционной системы, но ждать определенно осталось немного.