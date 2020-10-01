Компьютеры
Сегодня 15:10
Windows сохранит данные приложений на случай переустановки
Полезная функция
Если удалять приложение Microsoft Store из Windows 10, компьютер предупредит вас, что все связанные данные тоже будут удалены. Теперь операционная система получает новую опцию, благодаря которой сможет архивировать все данные приложений, даже редко используемых.
Новая функция уже доступна в некоторых сборках Windows 10 Insider Preview. Благодаря нововведению, архивированные данные приложений хранятся где-то в системе, и могут быть восстановлены по одному клику.
Опция включена по умолчанию и работает автоматически, но пользователи могут отключить её и запретить Windows 10 сохранять данные неиспользуемых приложений.
Однако если включить функцию, то в следующий раз, когда пользователь решит запустить заархивированное приложение, оно подключится к интернету и просто восстановится до полной версии. Опция может быть полезна для освобождения места на диске: проще удалить неиспользуемое приложение, но при необходимости запустить его снова со всеми сохранёнными данными.