Windows сохранит данные приложений на случай переустановки

Новая функция уже доступна в некоторых сборках Windows 10 Insider Preview. Благодаря нововведению, архивированные данные приложений хранятся где-то в системе, и могут быть восстановлены по одному клику.

Опция включена по умолчанию и работает автоматически, но пользователи могут отключить её и запретить Windows 10 сохранять данные неиспользуемых приложений.

Однако если включить функцию, то в следующий раз, когда пользователь решит запустить заархивированное приложение, оно подключится к интернету и просто восстановится до полной версии. Опция может быть полезна для освобождения места на диске: проще удалить неиспользуемое приложение, но при необходимости запустить его снова со всеми сохранёнными данными.