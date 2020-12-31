Компьютеры
Сегодня 13:45
Windows XP растеряла почти всех пользователей
Операционка наконец уходит в прошлое
Microsoft отказалась от Windows XP ещё в апреле 2014 года. Тем не менее, после этого люди продолжали использовать полюбившуюся операционную систему. Теперь СМИ сообщили, что, наконец, Windows XP занимает менее 1% рыночной доли.
Это значит, что большинство компьютеров используют более новую версию операционной системы. По данным за август 2020 года, доля Windows XP составляла 1,26%. Теперь же она упала ниже 1%. И хоть это всё ещё большое количество устройств, можно считать, что процент совсем незначительный.
Стоит отметить, что пользоваться Windows XP сейчас небезопасно. Система уже давно не получает обновлений безопасности и поддержку Microsoft, а значит уязвима к различным атакам.