Windows XP растеряла почти всех пользователей

Это значит, что большинство компьютеров используют более новую версию операционной системы. По данным за август 2020 года, доля Windows XP составляла 1,26%. Теперь же она упала ниже 1%. И хоть это всё ещё большое количество устройств, можно считать, что процент совсем незначительный.

Стоит отметить, что пользоваться Windows XP сейчас небезопасно. Система уже давно не получает обновлений безопасности и поддержку Microsoft, а значит уязвима к различным атакам.