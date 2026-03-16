Xbox One наконец взломали спустя 13 лет, и это важно

В основе метода Bliss — специальная техника, называемая «глитчинг напряжения». На очень короткое время искусственно нарушается подача питания процессору. В нужный момент это заставляет систему пропустить важные проверки безопасности. Гаазеделен смог добиться этого с помощью двух точных электрических «сбоев».

Первый отключал часть защиты памяти, а второй позволял системе считать вредоносные данные как обычные. После этого становится возможным запуск любого кода на всех уровнях системы — от операционной системы до встроенных компонентов безопасности.

Поскольку атака направлена на базовую часть чипа, изменить её обновлением ПО невозможно.

Хотя для обычных игроков это вряд ли изменит многое, исследователи и архивисты, как пишут СМИ, уже заинтересовались взломом. Благодаря расширенному доступу к прошивке, ОС и играм консоли в будущем возможны «новые разработки в области эмуляции старых консолей».