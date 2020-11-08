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Xbox Series X оказался более чем в два раза дешевле аналогичного по мощности компьютера
Если хочется только играть, то, может, выгоднее консоль
Скоро в продажу поступят новые консоли, и покупатели будут задаваться вопросом: что дешевле — купить приставку или собрать аналогичный по мощности компьютер? Как выяснили специалисты, в случае с Xbox Series X похожий по производительности ПК окажется более чем в два раза дороже.
Чтобы собрать компьютер, который будет выдавать такую же производительность, что и Xbox Series X, понадобятся: процессор уровня Ryzen 7 3700X ($300 на американском рынке), SSD с интерфейсом PCIe 4.0 ($200), видеокарта наподобие Radeon RX 6800 ($580).
Получается уже $1080, и это без учёта других компонентов. Xbox Series X же предлагают за $499. Вероятно, людям, которые хотят в основном играть, выгоднее будет купить консоль.