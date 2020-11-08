Xbox Series X оказался более чем в два раза дешевле аналогичного по мощности компьютера

Чтобы собрать компьютер, который будет выдавать такую же производительность, что и Xbox Series X, понадобятся: процессор уровня Ryzen 7 3700X ($300 на американском рынке), SSD с интерфейсом PCIe 4.0 ($200), видеокарта наподобие Radeon RX 6800 ($580).

Получается уже $1080, и это без учёта других компонентов. Xbox Series X же предлагают за $499. Вероятно, людям, которые хотят в основном играть, выгоднее будет купить консоль.