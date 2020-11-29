Xiaomi перестала выпускать 34-дюймовые мониторы из-за дефицита матриц

Как пишут источники, компания приостановила производство изогнутых мониторов диагональю экрана 34 дюйма. А всё потому, что для них не хватает ЖК-панелей Samsung.

Последняя партия этих мониторов Xiaomi насчитывает 2000 штук. После неё поставок не будет. Журналисты предполагают, что модель могут вообще снять с производства. она уже довольно старая — вышла в октябре 2019 года. Однако надо понимать, что преемник монитора выйдет только во втором квартале 2021 года. Предполагается, что он будет ещё и дороже.