Компьютеры
Сегодня 18:55
Xiaomi представила первый бюджетный монитор под брендом Redmi
Стоит меньше 5000 рублей по курсу
На китайской краудфандинговой платформе Youpin Xiaomi представила первый бюджетный монитор под брендом Redmi. Он имеет диагональ 24 дюйма и стоит всего $70, то есть меньше 5000 рублей по текущему курсу.
Сообщается, что первый монитор Redmi предназначен для дома и офиса. Его полное название звучит так Redmi Display 1A. Он имеет тонкие боковые рамки, плоский IPS экран с частотой обновления 60 Гц. В целом, внешне новинка похожа на Xiaomi Mi Display 1A. Устройство уже можно заказать на Youpin. Поставки мониторов начнутся уже в июне.
Стоит отметить, что ради снижения цены компания сэкономила на партах. Есть только один HDMI и один VGA разъём. Не предусмотрен даже разъём для наушников.