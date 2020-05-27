Xiaomi представила первый бюджетный монитор под брендом Redmi

Сообщается, что первый монитор Redmi предназначен для дома и офиса. Его полное название звучит так Redmi Display 1A. Он имеет тонкие боковые рамки, плоский IPS экран с частотой обновления 60 Гц. В целом, внешне новинка похожа на Xiaomi Mi Display 1A. Устройство уже можно заказать на Youpin. Поставки мониторов начнутся уже в июне.

Стоит отметить, что ради снижения цены компания сэкономила на партах. Есть только один HDMI и один VGA разъём. Не предусмотрен даже разъём для наушников.