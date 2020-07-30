Xiaomi представила в России изогнутый игровой монитор

Как ясно из названия, диагональ его экрана составляет 34 дюйма. Разрешение дисплея достигает WQHD (3440 x 1440 пикселей). Монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц, максимальную яркость — 300 кд/м², контрастность — 3000:1. Изогнутый экран, как утверждает Xiaomi, приспосабливается к естественному углу зрения человека. Эффект погружения у монитора получается сильнее. Соотношение сторон у Mi Curved Gaming Monitor 34” составляет 21:9.

В России Mi Curved Gaming Monitor 34” оценён в 34 990 рублей. В продажу он поступит в сентябре в магазинах-партнёрах Xiaomi.