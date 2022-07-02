Xiaomi выпустила монитор для работы дешевле $75

Стоимость монитора составляет 499 юаней, или около $75 (или чуть более 4000 рублей по текущему курсу). Угол обзора панели — 178°. Монитор ограничивает излучение синего света, имеет настенное крепление VESA и энергоэффективен.

Кроме того, Redmi Display оснащён портами HDMI и VGA и регулируемой подставкой. На данный момент этот монитор открыт для бронирования на Xiaomi Mall, Jingdong Mall и других китайских площадках. Когда Redmi Display начнёт продаваться по всему миру и сколько будет стоить, пока неясно.