Xiaomi выпустила монитор для работы дешевле $75

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Xiaomi выпустила монитор для работы дешевле $75Жаль, пока только в Китае
Китайские СМИ сообщили, что Xiaomi выпустила новый Redmi Display. Он получил 21,5-дюймовую панель VA, частоту 75 Гц, яркость 300 нит. А главное его преимущество — цена.
Стоимость монитора составляет 499 юаней, или около $75 (или чуть более 4000 рублей по текущему курсу). Угол обзора панели — 178°. Монитор ограничивает излучение синего света, имеет настенное крепление VESA и энергоэффективен.
Кроме того, Redmi Display оснащён портами HDMI и VGA и регулируемой подставкой. На данный момент этот монитор открыт для бронирования на Xiaomi Mall, Jingdong Mall и других китайских площадках. Когда Redmi Display начнёт продаваться по всему миру и сколько будет стоить, пока неясно.