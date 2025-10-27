Xiaomi выпустила недорогой монитор Redmi A24 2026 с частотой 144 Гц

Монитор оснащён 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Углы обзора составляют 178°, а глубина цвета — 8 бит (6-бит + FRC). По заявлению Xiaomi, экран покрывает 99% цветового пространства sRGB и имеет неплохую заводскую калибровку.

Яркость достигает 300 нит, TÜV Rheinland подтвердил низкий уровень синего света. Также используется DC-димминг, уменьшающий мерцание.

Подставка поддерживает наклон от -5° до +15°, поворот и регулировку высоты. Экран можно закрепить на стене или на кронштейне по стандарту VESA 75×75 мм.

Для подключения предусмотрены HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.