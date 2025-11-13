Xiaomi выпустит глобально игровой монитор с 200 Гц и хорошей цветопередачей

Опубликовано 13 ноября 2025, 15:451 мин.
Xiaomi выпустит глобально игровой монитор с 200 Гц и хорошей цветопередачейНа что он способен
Xiaomi объявила о глобальном запуске игрового монитора G27Qi 2026 Edition. Новинка пришла на смену модели 2025 года и получила увеличенную частоту обновления — 200 Гц вместо 180 Гц.
© Xiaomi
Монитор оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2K (2560×1440) и углами обзора 178°. Время отклика — 1 мс. Поддержка AMD FreeSync Premium устраняет разрывы изображения, а сертификат HDR 400 обеспечивает яркость до 400 нит и глубокий контраст.
Особое внимание уделено точности цветопередачи: монитор охватывает 95% DCI-P3 и 100% sRGB, поддерживает 10-битный цвет и имеет отклонение цвета ΔE<2. Технология TÜV Low Blue Light снижает вредное синее излучение до 50%.
Из разъёмов — 2 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, аудиоразъём. Монитор поддерживает наклон от -5° до +15°, имеет контраст 1000:1 и весит 4,15 кг.
Цена и дата выхода пока не объявлены.