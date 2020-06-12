Xiaomi выпустит игровой монитор с быстрым экраном

Источники говорят, что китайская компания анонсирует новинку уже скоро — в следующем месяце. Если верить сведениям, Xiaomi презентует монитор с диагональю 27 дюймов и частотой обновления экрана 165 Гц. Какое у него будет разрешение, не уточняется. Журналисты предполагают, что 1920 × 1080 пикселей.

В сентябре же компания планирует представить игровой монитор диагональю 24,5 дюйма. В ноябре дебютирует модель с разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей) и диагональю 29,5 или 27 дюймов.

Сообщается, что под суббрендом Redmi тоже выйдут несколько моделей мониторов.