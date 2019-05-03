Xiaomi выпустит компьютерный монитор

Xiaomi уже давно выпускает телевизоры, которые довольно неплохо продаются. Однако мониторы компания ещё не производила, и новая модель окажется первой в истории Xiaomi.

Китайские источники предполагают, что рамки у монитора будут очень тонкими, чтобы модель выглядела практически безрамочной. Кроме того, устройство может предложить расширенную функциональность. Например, встроенную в подставку беспроводную зарядку для смартфонов. Диагональ в 23,8 дюйма признали «золотой серединой» для компьютерного монитора.

Стоимость монитора, предположительно, составит от 499 (примерно $74) юаней до 799 юаней (около $120).