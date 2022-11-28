Y2 вместо Яндекса: представлена новая версия поисковика

На главной Яндекса и в приложении осталась только поисковая строка. Можно также воспользоваться визуальным поиском, то есть навести камеру на объект или загрузить изображение из галереи телефона. Поиск также научился сам вытаскивать информацию об интересующих объектах (товарах или специалистах) и показывать её в поисковой выдаче.

Например по запросу «веб-разработка курсы» Яндекс покажет список учебных программ с ценой, сроком обучения и отзывами слушателей. На ya.ru и в приложении также появился блок, где легко найти историю своих запросов по теме, сохранённые статьи и подсказки, на что ещё обратить внимание.

Помимо этого, в Y2 есть фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык. В режиме реального времени переводятся даже видеотрансляции. А ещё в поисковике появились детские аккаунты. Так ребёнку не будут показываться сайты для взрослых или с нецензурной лексикой.