«Я слишком для него хорош»: создан инструмент, выявляющий нарциссов

Профессора Кевин Эшлман и Крис Райт, а также их студенты создали инструмент для выявления «нарциссической грандиозности», которая может «нарушить командную динамику». NISE включает поведенческие и ситуационные вопросы, направленные на выявление склонности кандидата к самовлюбленности и краткосрочному мышлению.

Вопросы, такие как реакция на конфликт в команде, сформулированы так, чтобы выглядеть привлекательными для кандидатов, избегая прямых вопросов о нарциссизме. Цель — дать интервьюерам научный и надежный метод для выявления черт, способных повредить командной атмосфере в долгосрочной перспективе, пишут цчёные.

Соавтор исследования Шэрон Пидакала, работающая в сфере развития персонала в Сингапуре, подчеркнула, что вопросы легко интегрируются в различные собеседования.