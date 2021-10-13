Яндекс разрешил настраивать внешность своего браузера

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Яндекс разрешил настраивать внешность своего браузераЕсть несколько разных режимов
Яндекс представил новую версию Браузера. Теперь можно настраивать его внешний вид, разделять экран на две части, быстро делать скриншоты и т.д.
Разделение экрана браузера позволяет удобно работать в режиме многозадачности. Можно, например, открыть сразу и веб-страницу, и приложение из боковой панели. На эту панель можно добавить мессенджер, соцсети или обычные сайты. Это пока доступно в версии браузера для Windows.
Яндекс
Также Браузер можно настроить по своему вкусу. Пользователи смогут выбрать внешний вид: классический, информационный, рабочий, минималистичный. Эта опция уже доступна в новых версиях Яндекс.Браузера на Windows и Mac.
Новые скриншоты можно обрезать, добавить на него надписи и стрелки. Ссылку на скриншот можно отправить знакомым.
Также в новой версии браузера есть перевод картинок и закадровый перевод видео.