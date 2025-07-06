Yangtze Memory: Китай прошел путь от отстающих до догоняющих в памяти 3D NAND

Опубликовано 06 июля 2025, 20:291 мин.
Yangtze Memory: Китай прошел путь от отстающих до догоняющих в памяти 3D NANDТехнологии 3D-флеш-памяти
На церемонии вручения дипломов магистрам Пекинского университета 3 июля выступил выпускник и главный научный сотрудник китайской компании Yangtze Memory Хо Цзунлян. Он рассказал о важности выбора профессии, связанной с нуждами страны, и поделился успехами китайской индустрии памяти.
По словам учёного, он выбрал сферу хранения данных, несмотря на её непопулярность в прошлом, потому что считал её важной для страны. Хо Цзунлян отметил, что за последние десять лет команда Yangtze Memory добилась огромного прорыва — Китай прошёл путь от отставания до мирового уровня в разработке 3D NAND. Сегодня страна уже выпускает конкурентоспособные решения, включая собственные SSD и чипы с высокой скоростью и ёмкостью.
Yangtze Memory была основана в 2016 году и занимается производством 3D NAND памяти и других решений для хранения данных.