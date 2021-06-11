Японцы показали рекордно яркий 8K-монитор

Конечно, на рынке уже есть 8K-мониторы, но только Sharp 8M-B32C1 поддерживает такую высокую яркость. Это устройство, предназначенное для профессионалов. Может отображать 1,07 млрд цветов.

У монитора есть HDMI-порты, DisplayPort 1.2, разъём 3,5 мм и USB Type-A. Продажи 8M-B21C1 начнутся в конце июня. Цена монитора пока неизвестна, но стоит ожидать, что она окажется очень высокой.