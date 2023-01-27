Япония и Нидерланды присоединились к США в «войне чипов» против Китая

В частности, голландской компании ASML Holding HV будет запрещено передавать машины, используемые для производства чипов, в Китай. Аналогичные ограничения будут наложены на японскую Nikon Corp.

Этот шаг — часть плана президента США Джо Байдена по ограничению способности Китая производить и разрабатывать собственные полупроводники, используемые для искусственного интеллекта в вооружённых силах. Это также повлияет на отрасль мобильных технологий.

Американские производители оборудования уже жаловались, что ограничение торговли с Китаем влияет на баланс с конкурентами. Генеральный директор ASML уже предупредил, что контроль США над экспортом литографического оборудования в конечном итоге подтолкнёт Китай к разработке собственного. «Это займёт время, но, в конце концов, они добьются своего», — сказал руководитель.