Компьютеры
12:19, 01 апреля 2023
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Япония официально запретила поставки оборудования для создания процессоров в Китай

Жизнь китайцев усложняется

Японское правительство официально объявило список из 23 видов оборудования для производства пластин, которые будут подлежать экспортному контролю. Ожидается, что это решение затруднит экспорт этих товаров в Китай. Так, китайские SMIC и NAND YMTC не смогут закупить оборудование, необходимое им для производства усовершенствованных микросхем.

Япония официально запретила поставки оборудования для создания процессоров в Китай

Фото: Pixabay

По данным журналистов, среди 23 типов продукции, подлежащих экспортному контролю Японии, есть все машины для иммерсионной литографии, оборудование для травления, инструменты, используемые для химической полировки пластин и др. Эти устройства производятся десятью компаниями, включая Lasertec, Nikon, Screen Holdings и Tokyo Electron.

Ожидается, что обновлённый регламент будет официально объявлен в мае и вступит в силу в июле, поэтому у китайских компаний есть как минимум три месяца, чтобы получить инструменты, которые могут им понадобиться.

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