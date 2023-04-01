Япония официально запретила поставки оборудования для создания процессоров в Китай

По данным журналистов, среди 23 типов продукции, подлежащих экспортному контролю Японии, есть все машины для иммерсионной литографии, оборудование для травления, инструменты, используемые для химической полировки пластин и др. Эти устройства производятся десятью компаниями, включая Lasertec, Nikon, Screen Holdings и Tokyo Electron.

Ожидается, что обновлённый регламент будет официально объявлен в мае и вступит в силу в июле, поэтому у китайских компаний есть как минимум три месяца, чтобы получить инструменты, которые могут им понадобиться.