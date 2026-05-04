Японский производитель унитазов Toto воспользовался ИИ-бумом

Toto использует керамику для изготовления сантехники, а та же самая керамика применяется для создания «электростатических фиксаторов». Эти детали удерживают кремниевые пластины при производстве чипов, а также защищают их от перегрева во время обработки плазмой. Компания производит такие фиксаторы уже более 40 лет, но бум ИИ резко увеличил спрос, пишут СМИ.

А что там с нехваткой памяти из-за того же ИИ? Эксперты прогнозируют, что к 2027 году ситуация может стать ещё острее.