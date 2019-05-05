Японское правительство создаёт компьютерные вирусы в качестве кибероружия

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию ZDNet, что вредоносные программы будут созданы к концу текущего финансового года (в Японии это период с 1 апреля по 31 марта). Работать над проектом будут сторонние разработчики, а не государственные служащие.

Стоит отметить, что кибероружие будет использоваться Японией, скорее всего, только в оборонительных целях. Например, в ситуациях, когда японские организации будут подвергаться кибератакам. Тогда злоумышленники получат вирусы в ответ. Впрочем, никаких подробностей и детальных сценариев использования оружия пока неизвестно.

Журналисты пишут, что кибероружие активно развивают и в Израиле, и в Китае, и в России, хоть это не признаётся официально.