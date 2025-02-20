Южная Корея построит крупнейший в мире ИИ-центр обработки данных

Центр обработки данных, расположенный в провинции Чолланамдо, будет иметь огромную мощность в 3 гигаватта и может стоить до 35 миллиардов долларов. Он будет оснащен передовыми системами охлаждения, высокоскоростным интернетом и энергоэффективной инфраструктурой. Центр призван поддержать развитие искусственного интеллекта, стимулировать инновации и экономический рост, если судить по материалам СМИ.

Ожидается, что проект, завершение которого намечено на 2028 год, создаст более 10 000 рабочих мест в сфере энергетики, технологий и исследований. Он будет обслуживать крупные корпорации, в том числе «гипермасштабируемые», и внесет вклад в быстрорастущую отрасль услуг по обработке данных ИИ, объем которой к 2030 году достигнет 438,3 миллиарда долларов.