Южная Корея создаст финансируемого властями чипмейкера для конкуренции с TSMC

Опубликовано 26 декабря 2024, 12:001 мин.
Южная Корея создаст финансируемого властями чипмейкера для конкуренции с TSMCKSMC'
Южная Корея рассматривает возможность создания финансируемого правительством контрактного чипмейкера, предварительно названного Korea Semiconductor Manufacturing Company (KSMC).
Это предложение, поддержанное отраслевыми экспертами и учеными, призвано уменьшить зависимость страны от Samsung Foundry в производстве современных чипов. Представитель Ассоциации полупроводниковой промышленности Ан Ки Хён призвал к долгосрочным государственным инвестициям в проект.
Эксперты считают, что вложение 13,9 миллиарда долларов в KSMC может привести к экономическим выгодам в размере 208,7 миллиарда долларов к 2045 году. Однако есть сомнения в том, что этих инвестиций будет достаточно для создания конкурентоспособного чипмейкера. Также остаются вопросы о способности KSMC разрабатывать передовые производственные технологии и получать заказы от клиентов.