За визитную карточку с автографом Стива Джобса предложили $75 000

На визитке 1983 года, выпущенной за год до того, как Apple выпустила Macintosh, изображены имя Джобса и его должность председателя совета директоров, а также знаковый радужный логотип Apple. Джобс подписал ее черными чернилами, что делает ее особенно ценной, поскольку он был известен тем, что редко подписывал подобные вещи. Из 15 визитных карточек Джобса, выставленных на аукцион RR Auction, только одна подписана.

Аукцион продлится до 20 февраля, следующая ставка установлена на уровне 82 500 долларов. RR Auction утверждает, что ставки быстро растут и превышают первоначальные оценки.