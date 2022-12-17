За "жутким" поведением некоторых клавиатур K100 стоит баг, а не вирус

Несколько пользователей сообщили, что их устройство произвольно вводит в компьютер текст, который они набирали несколько дней или недель назад.

"Каждые пару дней клавиатура начинает произвольно печатать сама по себе, пока я работаю на MacBook. Обычно она печатает сообщения, которые я ранее набирал на игровом компьютере, и это не прекращается, пока я не отключу клавиатуру от сети и не подключу ее обратно", - пишет один из владельцев клавиатуры. Компания Corsair подтвердила, что это известная проблема.

Компания подтвердила Ars Technica, что "в клавиатуре нет аппаратной функции, которая работала бы как регистратор нажатий". Компания не уточнила, сколько клавиатур было затронуто этой проблемой.

Corsair выясняет причину проблемы, но считает, что она может быть связана с возможностью записи макросов на клавиатуре. “Функция макросов может случайно включаться и записывать сигналы клавиатуры и, возможно, мыши. Затем эти макросы срабатывают и воспроизводят вводы в более позднее время и ошибочно интерпретируются как кейлоггер”, - сказал представитель Corsair.