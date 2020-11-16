Загадочное обновление вызвало «синий экран смерти» на Windows 10

Как пишет WindowsLatest, баг может появляться из-за обновлений, запущенных Microsoft, Trend Micro, Lenovo и Intel. При этом пользователи не понимают, что именно идёт не так. «Синий экран смерти» появляется, когда пользователи переводят свои устройства в спящий режим. Это случается с компьютерами HP Envy x360, HP ProBook 650 G4, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 650 G5, and HP EliteBook x360 1040 G6.

Некоторые пользователи считают, что ответственность за баг несёт Trend Micro Apex (приложение для защиты корпоративной сети). Другие обвиняют апдейты, выпущенные Microsoft и Intel.

Похоже, что проблема не слишком распространённая. Некоторым пользователям помогают встроенные опции восстановления Windows 10.