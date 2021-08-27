Замечены российские версии видеокарт NVIDIA с рекордными 20 ГБ памяти

Компьютеры
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Замечены российские версии видеокарт NVIDIA с рекордными 20 ГБ памятиНо не исключено, что это ошибка
СМИ получили фотографии, указывающие на то, что NVIDIA может выпустить видеокарты GeForce RTX 3080 Ti с рекордным объёмом памяти — 20 ГБ. И такая модель может выйти в России.
Почти восемь месяцев назад Gigabyte зарегистрировала модель RTX 3080 Ti в Евразийской экономической комиссии. Всего через три месяца тот же производитель подал заявки на регистрацию ещё нескольких моделей с памятью 12 ГБ. Они в итоге стали окончательной версией продукта.
Издание Videocardz на днях получило фотографии читателя из России, который обнаружил новые версии видеокарт RTX 3080 Ti. Они должны выйти под брендом AORUS XTREME (GV-N308TAORUS X-20GD). На этикетках и наклейках написано, что видеокарты оснащены 20 ГБ памяти. Однако неясно, так ли это на самом деле. Не исключено, что информация на коробках неверная.