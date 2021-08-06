Запрет на платное репетиторство по интернету спровоцировал волну увольнений в Китае

Компьютеры
Сегодня в 15:42
Запрет на платное репетиторство по интернету спровоцировал волну увольнений в КитаеКомпания, владеющая TikTok, была вынуждена попрощаться с некоторыми своими работниками
Автор bloomberg.com рассказал о последствиях закона, принятого в Китае в июле этого года. Согласно постановлению онлайн-курсы теперь будут относиться к некоммерческим проектам.
Китайская компания ByteDance уже испытала на себе новые ограничения. Как сообщает блогер, ей пришлось отказаться от нескольких сотен работников. Усугубляет ситуацию тот факт, что образование как направление - одно из главных в организации. Изменения касаются также платформ ByteDance под названием GoGoKid и Guagua Long.
При этом руководство пообещало выплатить всем уволенным компенсацию.
В связи с действием закона от рекламы планирует отказаться стартап Yuanfudao, а компания Gaotu Techedu будет вынуждена закрыть 10 из 13 существующих образовательных центров и уволить более 10 000 человек.