Запрет на платное репетиторство по интернету спровоцировал волну увольнений в Китае

Китайская компания ByteDance уже испытала на себе новые ограничения. Как сообщает блогер, ей пришлось отказаться от нескольких сотен работников. Усугубляет ситуацию тот факт, что образование как направление - одно из главных в организации. Изменения касаются также платформ ByteDance под названием GoGoKid и Guagua Long.

При этом руководство пообещало выплатить всем уволенным компенсацию.