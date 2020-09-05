Запущен музей скинов легендарного плеера Winamp

СМИ пишут, что на конец 2001 года медиаплеером Winamp пользовались более 60 млн человек. Они имели возможность персонализировать интерфейс программы. В интернете можно было найти тысячи скинов для этого.

Американский разработчик Джордан Элдрейдж (Jordan Eldredge) решил собрать эти скины и вместе с некоммерческой организацией «Архив Интернета» запустил Музей скинов Winamp. Там представлены более 65 000 вариантов оформления плеера. Листать можно очень долго. Для полного погружения можно открывать миниатюры скинов и прослушивать доступные на сайте треки.