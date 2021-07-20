Запущена защищённая от слежки электронная почта

Новая функция Email Protection даёт пользователям бесплатный адрес @duck.com. Он будет пересылать поступающие на него письма в обычный ящик пользователя. Но перед этим сервис проанализирует содержимое писем на наличие трекеров и удалит их. Можно будет создавать даже одноразовые адреса. Их удобно использовать там, где навязываются различные подписки. Если такой email будет слит, его можно будет легко деактивировать.

Согласно исследованию 2017 года, 70% писем содержат трекеры. Они позволяют рекламодателям узнать, когда вы открываете электронную почту, где вы находитесь в этот момент, и какое устройство используете.