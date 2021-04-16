Запуск дефицитных видеокарт NVIDIA RTX 30 оказался лучшим в истории компании

О своих успехах NVIDIA рассказала на презентации для инвесторов. Сообщается, что за первые 18 недель продаж было реализовано в два раза больше видеокарт RTX 30, чем моделей предыдущего поколения RTX 20.

Компания говорила, что спрос на новые модели создали и геймеры, и создатели контента, и стримеры, и VR-энтузиасты. Про майнеров компания почему-то предпочла не упоминать.

Недавно NVIDIA решила бороться с добытчиками криптовалюты и установила ограничения на майнинг для видеокарты RTX 3060. Однако позже умельцам удалось их обойти, не без помощи самой NVIDIA, которая не проверила драйвер для разработчиков.