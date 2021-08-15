Защита от майнинга на NVIDIA RTX взломана, дефицит видеокарт не прекратится

Речь идёт о моделях NVIDIA Lite Hash Rate. Такие версии RTX 3080, 3070 и 3060 Ti ограничены для майнинга. Что интересно, сама NVIDIA случайно разблокировала этот ограничитель выпуском драйвера. Это доказало, что ограничения программного рода.

Все видеокарты NVIDIA RTX 30 (за исключением GeForce RTX 3090), производимые сейчас, имеют ограничитель майнинга по умолчанию.

ПО NBMiner сглаживает эти ограничения. Оно предлагает 60-70% оригинальной производительности при добыче Ethereum. Это, конечно, не лучший результат, но всё ещё выше, чем 50%.

Нововведение может заставить майнеров приобретать данные видеокарты, а значит их дефицит может не прекратиться в обозримом будущем.