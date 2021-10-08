Защиту видеокарт NVIDIA от майнинга легко обошли полностью

Последняя версия этой программы не только позволяет майнерам использовать до 70% исходного хэшрейта видеокарт, но и применять оставшиеся 30%, чтобы добывать ещё одну криптовалюту. Например, можно можно использовать 70% для майнинга Cornflux (CFX), Ergo (ERG) или Ravencoin (RVN), а 30% — для Ethereum (ETH).

Поскольку криптовалюты предъявляют особые требования к видеопамяти, не каждая модель NVIDIA GeForce RTX хорошо работает с новой функцией двойного майнинга в T-Rex. Например, GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 с их 8 ГБ памяти GDDR6 меньше подходят для этого.