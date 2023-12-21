Заставить ИИ работать на людей, а не на корпорации: 2024 год может стать переломным для ИИ

Конгрессмен США Ро Ханна, например, подчеркивает необходимость вовлечения работников в обсуждение ИИ, оспаривая мотивы, связанные с прибылью. Тем временем Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, предсказывает будущее, в котором ИИ сделает работников устаревшими, добавляя интригу в дискуссию. По мере роста влияния искусственного интеллекта в статье предлагается модель, вдохновленная интернетом, и пропагандирующая участие некоммерческих организаций с открытым исходным кодом, подобно роли Википедии и Linux в раннем интернете.

Марк Сурман, президент Mozilla Foundation, представляет себе «конструктор Lego с открытым исходным кодом для эпохи ИИ», выступая за надежность, доступность и конфиденциальность данных. В индустрии звучат опасения, подчеркивающие потенциальное неравенство в области ИИ между богатыми и бедными. Генеральный директор компании Aible Ариджит Сенгупта призывает к достижению общественных целей под руководством правительства без подавления инноваций, рассматривая уникальные мировые перспективы ИИ — от конфиденциальности до социальной сплоченности.

В центре внимания оказывается проблема захвата регулирующих органов: представители отрасли выражают обеспокоенность по поводу преференциального режима для Big Tech.

Доктор Рамайя Кришнан, консультирующий Министерство торговли США, подчеркивает необходимость широкого участия в развитии ИИ, призывая инвестировать в исследования, стартапы и небольшие организации.

Концепция 2024 года ясна: сделать инновации в области ИИ доступными и полезными для человечества, освободившись от доминирования корпораций.