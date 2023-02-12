«Затычку» GTX 960 2 ГБ дополнили процессором Ryzen 3 3100 и протестировали в играх

Как покажет себя Ryzen 3 3100 и GTX 960 2 ГБ в современных проектах? На этот вопрос ответили авторы YouTube-канала GameGangsta.

Среди протестированных игр были как совсем старые вроде Grand Theft Auto IV (2008), так и новые типа F1 2022.

В новейших проектах результаты тестирования были следующими.

God of War запускалась в 1080p с низким пресетом и FSR Balanced. Средний FPS в ней равнялся 50 к/с.

В Dying Light 2 в 720p на очень низких настройках графики и с FSR Performance средняя частота кадров равнялась 64 к/с.

Elden Ring шла в разрешении 720p с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре равнялась 60 к/с.

В Ghostwire Tokyo удалось в 1080p с графикой Low и FSR Balanced получить в среднем 57 к/с.