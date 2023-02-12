Компьютеры
20:18, 12 февраля 2023
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«Затычку» GTX 960 2 ГБ дополнили процессором Ryzen 3 3100 и протестировали в играх

Каких результатов ждать от этой сборки?

Эксперты YouTube-канала GameGangsta узнали производительность конфигурации на базе Ryzen 3 3100 и GTX 960 2 ГБ в 30 современных играх.

«Затычку» GTX 960 2 ГБ дополнили процессором Ryzen 3 3100 и протестировали в играх

Фото: GameGangsta

Как покажет себя Ryzen 3 3100 и GTX 960 2 ГБ в современных проектах? На этот вопрос ответили авторы YouTube-канала GameGangsta.

Среди протестированных игр были как совсем старые вроде Grand Theft Auto IV (2008), так и новые типа F1 2022.

В новейших проектах результаты тестирования были следующими.

God of War запускалась в 1080p с низким пресетом и FSR Balanced. Средний FPS в ней равнялся 50 к/с.

В Dying Light 2 в 720p на очень низких настройках графики и с FSR Performance средняя частота кадров равнялась 64 к/с.

Elden Ring шла в разрешении 720p с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре равнялась 60 к/с.

В Ghostwire Tokyo удалось в 1080p с графикой Low и FSR Balanced получить в среднем 57 к/с.

«Затычку» GTX 960 2 ГБ дополнили процессором Ryzen 3 3100 и протестировали в играх

GameGangsta

Shadow Warrior 3 шла с низким пресетом в 1080p. Средний FPS в этой игре равнялся 63 к/с.

Sniper Elite 5 запускалась в разрешении 1080p на низких настройках графики с FSR Performance. Средняя частота кадров в этом случае составляла 42 к/с.

Stray шла с пресетом Low и в 1080p. Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с.

В F1 2022 с разрешением 1080p и настройками графики Low средняя частота кадров находилась на уровне 58 к/с.

С остальными результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

Во всех 30 играх вы можете с протестированной сборкой получить средний FPS, равный 48 к/с. Лучший результат при этом оказался в Apex Legends (Saviors Patch), худший - в Deathloop.

Конфигурация игрового компьютера:

  • процессор AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz 18MB Cache AM4;
  • материнская плата ASUS PRIME A320M-F A320 AM4 DDR4 3200(O.C.) MHz USB 3.1;
  • оперативная память Silicon Power XPower 16 GB (2x8) 3200 MHz DDR4 CL16;
  • видеокарта Gigabyte GTX 960 G1 Gaming 2GB 128Bit GDDR5 (DX12);
  • SSD Alpin SSD120 Hard Disk SSD 2.5" 120GB;
  • HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
  • корпус XIGMATEK MASTER X 4x120mm ARGB;
  • блок питания BitFenix 750W M 750 80+ Gold;
  • операционная система Windows 11.
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